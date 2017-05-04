По прогнозам, в этом году в шествии "Бессметного полка" в Мурманске примут участие более 2 тысяч человек

Елена Ямаш.

В этом году в шествии "Бессметного полка" в Мурманске примут участие более 2 тысяч человек - таков прогноз организаторов акции. Маршрут традиционный - от памятника Анатолию Бредову по проспектам Ленина и Героев-североморцев до памятника защитникам Советского Заполярья.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Я обращаюсь ко всем мурманчанам, которые хотят встать в колонну "Бессметного полка". Для этого необходимо 9 мая придти к зданию администрации на проспект Ленина-75. Начнем построение в 9:15- 9:45. Всего полчаса. Затем, после окончания Парада Победы, мы выстраиваемся на проспекте Ленина и начинаем движение в сторону памятника Защитникам Советского Заполярья".





