Подведены итоги традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся

Как отметил Алексей Тюкавин, с каждым годом Праздник Севера становится все популярнее, увеличивается число участников, появляются новые, интересные мероприятия.



«Хотелось бы, чтобы это направление развития поддерживалось, чтобы мы с каждым годом приближались к тому уровню, на который в свое время этот праздник попал, став спортивным соревнованием высокого международного значения. Сегодня есть все шансы вернуться к этому уровню», – подчеркнул первый заместитель губернатора.



Общее количество участников Праздника Севера и Праздника Севера учащихся в этом году превысило 9,4 тысячи человек, из них в мероприятиях 83-го Праздника Севера приняли участие более 5 тысяч человек из 54 регионов России и 11 стран мира: Норвегии, США, Финляндии, Италии, Германии, Нидерландов, Австралии, Франции, Казахстана, Эстонии и республики Беларусь.



Как напомнила председатель областного спорткомитета Светлана Наумова, впервые в рамках 83-го Праздника Севера состоялся лыжный марафон на 50 км классическим стилем, в котором приняли участие члены паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам, в том числе мурманчанка Екатерина Мошковская. Самым массовым мероприятием праздника Севера стал XX юбилейный традиционный массовый лыжный пробег стран Баренцрегиона «Лыжня Дружбы», который в этом году привлек 3350 участников.



В рамках 57-го Праздника Севера учащихся наиболее представительными по числу участников стали соревнования по лыжным гонкам. Об этом рассказала первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира. В этом году соревнования Праздника Севера учащихся проходили в пяти муниципальных образованиях: Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше и Ревде. Участие в региональном этапе приняли более 1,5 тысячи человек. В общекомандном первенстве победителем стала команда Мурманска, второе и третье места заняли команды Мончегорска и Оленегорска соответственно.



От имени губернатора Марины Ковтун и правительства Мурманской области Алексей Тюкавин поблагодарил всех спортсменов и организаторов Полярной Олимпиады, ветеранов спорта и знаменитых спортсменов, приехавших поддержать мероприятия Праздника Севера. Также была особо отмечена финансовая и информационная поддержка партнеров – Алексей Тюкавин вручил им Благодарственные письма Губернатора Мурманской области и Благодарственные письма Оргкомитета по подготовке и проведению 83-го традиционного Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся.



Подготовка к 84-му Празднику Севера начнется уже этой осенью.



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