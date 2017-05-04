В Мурманской области почти 80 тысяч жителей участвуют в Программе государственного софинансирования пенсии

Пенсионный фонд России по-прежнему остается администратором добровольных страховых взносов, уплачиваемых гражданами в рамках Программы государственного софинансирования.



В Мурманской области участниками программы являются почти 80 тыс. жителей, которые в 2016 году в счет своей будущей пенсии перечислили более 42,6 млн рублей.



Гражданам, кто вступил в программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет с года внесения первого платежа.



Напомним, что по условиям программы государство софинансирует взносы граждан в диапазоне от 2 до 12 тысяч рублей в год.



Платить дополнительные взносы участники Программы могут каждый месяц или разовым платежом, как через работодателя, так и самостоятельно через любую кредитную организацию. Порядок и реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов не изменились.



Важно отметить, что действующий в 2014-2017 годах мораторий на формирование пенсионных накоплений не затрагивает действие программы: взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /