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04.05.2017 16:51

Экспертному сообществу представлены практические аспекты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области

Состоялась встреча представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области и экспертного сообщества при участии регионального Общественного представителя Агентства стратегических инициатив. Она была посвящена практическим аспектам внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области. Внедрение целевых моделей направлено на снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, а также на расширение возможностей привлечения инвестиций в регион и работы с инвесторами, поддержку предпринимательства.

Представители региональных Министерства развития промышленности и предпринимательства, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства строительства и территориального развития, Министерства имущественных отношений, а также Управления Росреестра по Мурманской области представили экспертам формат проводимой работы, первые результаты реализации запланированных мероприятий, обозначили имеющиеся трудности.

Именно представители бизнеса в информационной системе «Region-ID» оценивают результаты работы органов власти, ответственных за внедрение целевых моделей, по формированию благоприятной инвестиционной среды. Экспертная группа сформирована Агентством стратегических инициатив по предложениям Торгово-промышленной палаты Мурманской области, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Мурманского регионального отделения «Опоры России», «Деловой России», а также из числа участников экспертной группы Агентства стратегических инициатив.

Особый интерес участников заседания вызвал доклад Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, в ходе которого представитель ведомства предложил всем желающим провести «контрольную закупку» по подключению к электросетям. Также получила одобрение инициатива проведения выездных семинаров в отдаленных муниципальных образованиях Мурманской области, что позволит оценить ситуацию «на местах».

В завершение встречи собравшиеся отметили практическую пользу мероприятия и выразили уверенность в необходимости продолжить практику встреч представителей органов государственной власти и экспертов из числа предпринимательского сообщества.


Для справки:

Целевая модель – совокупность обязательных целевых показателей (сроки, стоимость, количество процедур и др.) по ключевым факторам, наиболее влияющим на улучшение инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 06.12.2016 № Пр-2347ГС распоряжением Правительства Мурманской области от 22.02.2017 № 50-РП утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области по следующим направлениям:

получение разрешения на строительство и территориальное планирование;

постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества;

регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;

подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

поддержка малого и среднего предпринимательства;

осуществление контрольно-надзорной деятельности в Мурманской области;

совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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