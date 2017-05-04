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04.05.2017 16:23

Еще две муниципальные квартиры передадут нуждающимся в жилье мурманчанам

Наталия Бурдина.

В областном центре две муниципальные квартиры, которые на сегодня без хозяев передадут тем, кому это жилье необходимо. Ленинский округ. Улицы Александрова и Чумбарова-Лучинского. В квартирах уже заменили сантехнику, окна, полы, двери. Выполнили все отделочные работы за счет средств городского бюджета. Мурманск продолжает программу и по переводу нежилых помещений в жилые. До процедуры переоформления, обычно эти площади используют как подсобные, либо же сдают в аренду под офисы. Но после капитального ремонта также передают новым квартиросъемщикам. Всего за 6 лет в Мурманске привели в порядок 372 жилья. Еще 79 отремонтируют в этом году.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Почти 30 миллионов рублей выделено для того, чтобы ремонтировать вот эти квартиры, и количество отремонтированных квартир из года в год у нас идет с нарастанием, то есть, если буквально 3 года назад мы ремонтировали порядка 50-60 квартир в год, то два года подряд - более 70".
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