В МФЦ помогут предпринимателям зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор МСП»

Перечень услуг в Многофункциональном центре дополнен новой услугой АО «Корпорация «МСП» – регистрация на портале Бизнес-навигатора. Сотрудники отделений Мурманского областного МФЦ помогут бизнесменам зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор МСП» и воспользоваться его ресурсами. Сегодня эту услугу можно получить и в МФЦ Оленегорска.



Портал «Бизнес-навигатор МСП» – это бесплатный онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес. Информационный портал позволяет выбрать бизнес на конкретной территории, рассчитать бизнес-план, определить сроки окупаемости, найти в аренду помещение, подобрать персонал, определить рынки сбыта, рассмотреть варианты банковского кредитования и меры государственной поддержки. На портале также можно разместить информацию о своих продуктах, узнать о закупках крупных компаний, найти контрагентов и включиться в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.



/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /



