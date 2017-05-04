Будущее моногородов - на примере Оленегорска. Инициативы активистов

Андрей Зайцев.

Будущее моногородов. Его обсуждают и закладывают сегодня по всей стране. Это задача, поставленная правительством. Тема стала основной в программе визита в Оленегорск сенатора от Мурманской области Татьяны Кусайко.

Тема снижения зависимости от деятельности градообразующего предприятия для Оленегорска сегодня, пожалуй, самая главная. По прогнозам специалистов "Олкон" в ближайшие 10-13 лет завершит свою работу. Запасы руды иссякнут. Чем будет жить Оленегорск? В настоящее время формируется команда единомышленников, которая проходит обучение у специалистов Сколково.

Глава муниципального образования г. Оленегорск Олег Самарский: "Уйти в другие сферы занятости, которые позволят служить сервисом для тех людей, которые живут вокруг нас. А это почти 8 тысяч военнослужащих и членов их семей, например. Стать городом постоянно проводимых событийных мероприятий".

Нужны активисты. И они есть - оленегорское общество инвалидов за последнее время выиграло сразу 2 гранта. На ещё один чемпионат Северо-Запада по настольным играм и создание мини-типографии.

Председатель оленегорского отделения "Всероссийского общества инвалидов" Любовь Медеведева: "Я посмотрела, что там могут работать инвалиды, которые не просто там без рук, без ног, могут работать и интеллектуальные. Которые не сильно запущенные. Я ухватилась".

Инициативами на местах сегодня разбрасываться нельзя. Вера граждан в собственные силы - необходимое подспорье.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), сопредседатель регионального отделения ОНФ в Мурманской области Лариса Круглова: "Мы их будем поддерживать. Законодательная, исполнительная власть. Потому что сегодня мы, как говорится, формируем будущее этого муниципального образования".

Проблемы региональной медицины хорошо известны. Способы решения проблем действуют с переменным успехом. Но те же инициативы на местах, даже при кадровом дефиците, организуют и дисциплинируют. Проект Оленегорской ЦРБ - "Доброжелательная больница". Поставь оценку врачу. От неё будет зависеть размер его премии.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Мурманской области, заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Роман Пономарёв: "Независимая экспертиза, которая проводится в лечебных учреждениях на сегодняшний день, она должна показать, насколько людям стало от тех мероприятий, которые проводились, лучше".

Экономику и социальную сферу. Здравоохранение, образование, спорт, культуру - необходимо всё перевести на новые рельсы. Моногорода должны отцепится от градообразующего локомотива.

Член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко: "Есть, конечно, помощь государства, и программа "Пять шагов благоустройства", она направлена на то, что будет создаваться комфортная среда для человека. Но комфортная среда не может быть создана где-то и кем-то. Это должно создаваться обществом. Поэтому привлечение общественности, конечно, имеет огромное значение".

С подачи федерального центра реализуются программы "Пять шагов благоустройства" и "Комфортная городская среда". Сегодня в России 319 моногородов. К концу следующего года их должно стать меньше на 18. Попадут ли в этот список северяне, зависит, в том числе, и от самих жителей.







