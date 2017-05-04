Губернатор Марина Ковтун приняла участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны

Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин повёл совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. В заседании приняли участие профильные министры, представители общественности и главы регионов, в числе которых губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

На обсуждение были вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что проделанная работа по реализации указов Президента о социально-экономическом развитии позволила достичь положительных изменений в наиболее значимых и чувствительных для граждан сферах.

«Достигнутые успехи должны стать основой для движения вперёд. Только так можно ответить на запросы людей», – подчеркнул глава государства.

Так, благодаря развитию в Мурманской области сети многофункциональных центров (МФЦ) сегодня 94,7 % северян имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». МФЦ региона в 2016 году оказали 724 тыс. государственных и муниципальных услуг. При этом среднее время ожидания заявителей в очереди не превышало 15 минут. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ Мурманской области организовано предоставление более 30 услуг, ориентированных на развитие бизнеса и предпринимательства. Большое внимание уделяется вопросам качества предоставления услуг, формированию системы подготовки универсальных специалистов.

Развивается в регионе и система независимой оценки качества социальных услуг. В 2015-2017 годах в Мурманской области в соответствии с поручением Президента Российской Федерации будет обеспечен 100 % охват независимой оценкой качества оказания услуг государственных и муниципальных организаций, которые оказывают услуги в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры. В целом в трехлетний период участие в независимой оценке примут 780 организаций, расположенных на территории региона.

Плановыми темпами в Мурманской области идёт расселение граждан из аварийного жилья.

Объём аварийного жилищного фонда региона, признанный таковым до 1 января 2012 года, составлял около 75 тыс.кв.м. За время работы с Фондом ЖКХ в Мурманской области расселено 1 488 аварийных жилых помещений, переселено 3082 человека, построено 43 новых дома.

До 1 сентября 2017 остается переселить 789 человек из 383 аварийных жилых помещений площадью 14,35 тыс.кв.м.

Для этого ведётся строительство домов в Мурманске, Кандалакше, Териберке, Зеленоборском. Срок завершения строительства – 2017 год.

В ходе заседания Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 года. На переходный период глава государства предложил продлить работу Фонда ЖКХ.



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