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04.05.2017 15:25

В региональном правительстве прошло обсуждение мероприятий по повышению доходов бюджета Мурманской области

Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина.

В мероприятии приняли участие члены Правительства Мурманской области, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, региональных объединений предпринимателей.

Участники заседания обсудили результаты анализа поступлений налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога и арендной платы за землю в консолидированный бюджет Мурманской области за 2016 год. По отношению к 2015 году объем поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет Мурманской области увеличился на 3,1% и составил 5,3 млрд рублей. Наибольший прирост поступлений достигнут по налогу на имущество организаций (на 3% или на 121,2 млн рублей).

Также в ходе мероприятия рассмотрен вопрос влияния применения предприятиями региона ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», на размер поступлений платежей в консолидированный бюджет Мурманской области в 2017 году.

Кроме того, участники мероприятия обсудили меры существующей государственной поддержки инвестиционной деятельности для организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, а также предложения по ее расширению.

Еще одной важной темой заседания стали предложения по ключевым параметрам налоговой системы Российской Федерации на 2019 год и на последующие годы. В результате дискуссии участниками заседания отмечены наиболее проблемные направления, требующие решения на федеральном уровне.
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