Команда апатитской школы успешно выступила на всероссийском чемпионате по автомобильному многоборью

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае завершился Всероссийский чемпионат по автомобильному многоборью, организаторами которого выступили Министерство образования и науки Российской Федерации и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Мурманскую область на чемпионате представляла команда апатитской школы №14, в состав которой вошли 11-классники Надежда Тарабаркина, Валентин Апанасенко, Никита Разин и Екатерина Прудникова, ставшие победителями традиционного школьного конкурса «Автокласс». Руководители команды: директор школы Юрий Каверин и преподаватель автодела Валентин Скалозуб. Вместе с нашей командой на чемпионат отправилась инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова.

Участниками чемпионата стали более 160 юношей и девушек от 14 до 17 лет, обучающихся в юношеских автомобильных школах, молодёжных автомобильных клубах и секциях, автоклассах, – всего 40 команд, представляющие 35 регионов России.

В течение трёх конкурсных дней участники демонстрировали свои знания и навыки в оказании первой медицинской помощи («Медицина»), сдавали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения («ПДД») и умение фигурного вождения автомобиля категории В («Классика»). Также они подтвердили свой водительский класс, выполняя комплекс из семи фигур («Эстафета», «Змейка», «Крест», «Стоянка», «Бокс», «Габаритный коридор», «Стоп-линия»), включающий 11 упражнений.

Команде из Апатитов удалось обойти многих соперников, ребята показали хорошие общекомандные результаты в ПДД и медицине – 7 и 10 место соответственно.

Поездка нашей команды состоялась благодаря поддержке Управления образования администрации г. Апатиты и финансовой поддержке АНО «ДРОЗД-Хибины».

/ Министерство образования и науки Мурманской области /