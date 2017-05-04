ОБ ДПС предупреждает об изменении организации дорожного движения на 5 мая 2017!

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка в Мурманске во время проведения репетиции праздничного военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, освобождаются от транспорта.
5 мая 2017 года
1. Освобождаются от транспорта:
- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» 00.00 – до 20.00 09 мая 2017;
- ул. Ленинградская (от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна) 00.00- 23.00;
- ул. Воровского (от пр. Ленина до ул. Коминтерна), 19.00- 23.00
- просп. Ленина (от ул. Книповича до ул.Профсоюзов), 18.30-23.00;
2. Перекрывается движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:
- ул. Ленинградская, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна, 00.00-23.00;
- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, 19.30- 23.00;
- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса, 19.30-23.00
3. Перекрывается движение всех видов транспорта:
- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до дома № 5 по ул. Коминтерна, 19.30-23.00;
- ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, 19.30-23.00;
- просп. Ленина, от ул.Книповича до ул. Карла Маркса, 19.30-23.00;
На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
Во избежание недоразумений, просим жителей и гостей областного центра убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест, планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений.
Также напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.