ОБ ДПС предупреждает об изменении организации дорожного движения на 5 мая 2017!

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка в Мурманске во время проведения репетиции праздничного военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, освобождаются от транспорта.

5 мая 2017 года

1. Освобождаются от транспорта:

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» 00.00 – до 20.00 09 мая 2017;

- ул. Ленинградская (от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна) 00.00- 23.00;

- ул. Воровского (от пр. Ленина до ул. Коминтерна), 19.00- 23.00

- просп. Ленина (от ул. Книповича до ул.Профсоюзов), 18.30-23.00;

2. Перекрывается движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

- ул. Ленинградская, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна, 00.00-23.00;

- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, 19.30- 23.00;

- пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса, 19.30-23.00

3. Перекрывается движение всех видов транспорта:

- ул. Ленинградская, от ул. Воровского до дома № 5 по ул. Коминтерна, 19.30-23.00;

- ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, 19.30-23.00;

- просп. Ленина, от ул.Книповича до ул. Карла Маркса, 19.30-23.00;



На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений, просим жителей и гостей областного центра убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест, планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений.

Также напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.