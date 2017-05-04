Туристические возможности Мурманской области представлены на международном форуме «Путешествуй по России!»

В Москве прошел 2-й международный форум по внутреннему и въездному туризму «Путешествуй по России».



Острый разговор состоялся на первой сессии форума – открытой пленарной дискуссии «Государство и бизнес: на пути к взаимопониманию». На актуальные вопросы профессионального бизнес-сообщества отвечали представители федеральных министерств – Министерства иностранных дел, Министерства транспорта, Федерального агентства по туризму (Ростуризм).



Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала о развитии арктического морского туризма и о туристических возможностях Мурманской области.





/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /