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04.05.2017 14:01

Туристические возможности Мурманской области представлены на международном форуме «Путешествуй по России!»

В Москве прошел 2-й международный форум по внутреннему и въездному туризму «Путешествуй по России».

Острый разговор состоялся на первой сессии форума – открытой пленарной дискуссии «Государство и бизнес: на пути к взаимопониманию». На актуальные вопросы профессионального бизнес-сообщества отвечали представители федеральных министерств – Министерства иностранных дел, Министерства транспорта, Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала о развитии арктического морского туризма и о туристических возможностях Мурманской области.


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