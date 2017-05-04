Фитнес, стрельба из лука, волейбол, футбол, баскетбол. В 49-й общеобразовательной школе созданы все условия для занятия физической культурой

Алексей Котович.

Инспекция депутатов мурманского горсовета сегодня в 49-ю общеобразовательную школу. Внимание - спорту. Учебное заведение давно и плотно сотрудничает с семью спортшколами областного центра. Фитнес, стрельба из лука, волейбол, футбол, баскетбол. Зимой функционирует корт. А вот зал, - и это депутаты берут на заметку, - надо привести в порядок, Не капитально, вполне достаточно косметики.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Если говорить о спортивных залах, конечно, надо отремонтировать душевые, надо восстановить унитазы, надо сделать умывальники. Нужно сделать косметику, поменять. Потому, что вроде по старым требованиям все есть, но сегодня изменились требования СанПиНа. Ребята должны уже заниматься в комфортных, красивых удобных помещениях".