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04.05.2017 14:20

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области начинает прием работ на конкурс детского рисунка «Защитим лес!»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет о начале конкурса детского рисунка «Защитим лес!».

К участию приглашаются коллективы и учащиеся образовательных учреждений Мурманской области. 
Срок представления работ на конкурс: со 2 мая по 30 сентября 2017 года. 

В рамках конкурса установлено две номинации: «Охрана лесов от пожаров» и «Охрана лесов от незаконных рубок».

Обязательным условием участия в конкурсе является согласие родителей (законных представителей) ребенка – автора работы – с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе детского рисунка, опубликованном на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. 

Конкурс проходит в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

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