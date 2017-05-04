Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области начинает прием работ на конкурс детского рисунка «Защитим лес!»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет о начале конкурса детского рисунка «Защитим лес!».

К участию приглашаются коллективы и учащиеся образовательных учреждений Мурманской области.

Срок представления работ на конкурс: со 2 мая по 30 сентября 2017 года.

В рамках конкурса установлено две номинации: «Охрана лесов от пожаров» и «Охрана лесов от незаконных рубок».

Обязательным условием участия в конкурсе является согласие родителей (законных представителей) ребенка – автора работы – с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе детского рисунка, опубликованном на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Конкурс проходит в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /