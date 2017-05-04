В Мурманске обсудили строительство модульных автоматизированных угольный котельных в поселках Белое море и Лейпи

Елена Ямаш.

Частный инвестор готов вложить в модернизацию заполярной системы теплоснабжения около полутора миллиардов рублей. Сегодня на заседании региональной межведомственной комиссии по рассмотрению инвестпроектов обсуждали строительство модульных автоматизированных угольный котельных - в поселках Белое море и Лейпи. От инжениринговой компании - 95 миллионов рублей. Окупаемость - 5 лет. На этот срок котельные сдадут в аренду ресурсоснабжающей организации, после - они перейдут уже в ее собственность. При этом - никаких бюджетных средств.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Это первый проект., касается такой важной сферы как сфера теплоснабжения. Вы знаете, что у нас разработан комплексный инвестплан модернизации теплоснабжения. Как раз один из проектов, который мы сегодня будем рассматривать, имеет перспективы быть успешно реализованным".

Генеральный директор АО "Корпорация развития Мурманской области" Алексей Барышкин: "На сегодня объем субсидий на этих объектах составляет порядка около 60 миллионов рублей. К окончанию срока проекта 60 миллионов рублей бюджет не будет тратить на субсидии".

Сейчас себестоимость 1 килокалории тепла в Белом море превышает 11 тысяч рублей. Плюс изношенные сети. Котельная Лейпи - в аварийном состоянии. Прошлой осенью вовремя не получила паспорт готовности. Новое безопасное экологичное оборудование - российского производства - специально для эксплуатации на Севере. В перспективе котельные дадут серьезную экономию и позволят сдержать рост тарифов для населения.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора : "Сегодня мы внимательно рассмотрим эти проекты с точки зрения, прежде всего, положительных последствий для населения Мурманской области и для бюджета Мурманской области. Мы также решаем вопрос по обеспечению надежного теплоснабжения жителей этих населенных пунктов".

Генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Монахов: "Данный проект мы рассматриваем как пилотный. Он достаточной небольшой по нашим финансовым возможностям, но он может открыть далекие перспективы. Мы готовы в течение пяти инвестировать порядка полутора миллиардов в область".





