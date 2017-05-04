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04.05.2017 14:00

Перед днём празднования Великой Победы во флотской столице запустили проект "Вспомним всех поимённо"

Сотрудники местного радио предложили североморцам написать и озвучить в эфире истории своих семей, рассказать о родных и близких, кто был на фронтах Великой Отечественной войны или приближал Победу в тылу. Идею жители подхватили с энтузиазмом. Телефоны редакции, что стало неожиданностью для работников радио, теперь не смолкают.
Начальник творческого отдела радиостанции "Север-FM" Варвара Полюшкевич: "На данный момент в списке записанных и не записанных людей 81 человек, и этот список неполный. По-прежнему поступают предложения от североморцев, рассказать их истории, истории их семей. Если честно, не ожидали настолько активного отклика. Даже в одной семье каждый член семьи хочет рассказать свою историю".
По условиям проекта, продолжительность рассказа должна быть не больше двух минут. Редактировать материалы помогают журналисты. Вместе с гостями сначала репетируют, иногда по несколько часов, только потом записывают в студии.
Евгения Русанова: "Моей семье повезло: Игнат Исакович, Иван Леонович, пусть и с ранениями, но вернулись домой живыми. Я горжусь их героизмом и самоотверженностью, отвагой, искренним патриотизмом, любовью к Родине. И пусть в каждой семье бережно хранится память о её героях".
Ведущая программ радиостанции "Север-FM" Наталья Ширнина: "Это жизнь, прежде всего, это жизнь их родных людей, как правило, здесь, конечно, может быть, не очень много времени – за 2 минуты рассказать целую жизнь, целую трагедию – но, тем не менее, люди стараются, так, что, если честно, коллеги не дадут соврать, как правило, когда я дочитываю до последнего слова, я сижу, и у меня уже, конечно, текут слёзы".
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