Куда везет градообразующий локомотив? Будущее моногородов. Инициатива на местах

Андрей Зайцев.

Теперь о будущем моногородов. Его обсуждают и закладывают сегодня по всей стране. Это задача, поставленная правительством. Тема стала основной в программе визита в Оленегорск сенатора от Мурманской области Татьяны Кусайко. Главная проблема муниципалитета - снижения зависимости от деятельности градообразующего предприятия. По прогнозам специалистов, "Олкон" в ближайшие 10-13 лет завершит свою работу. Запасы руды иссякнут. Что дальше? Сил одной только власти не хватит. Нужны активисты. И они есть. Оленегорское общество людей с ограниченными возможностями здоровья - за последнее время - выиграло сразу 2 гранта. На проведение чемпионата Северо-Запада по настольным играм и создание минитипографии.

Председатель оленегорского отделения "Всероссийского общества инвалидов" Любовь Медеведева: "Я посмотрела, что там могут работать инвалиды, которые не просто без рук, без ног, могут работать и интеллектуальные., которые не сильно запущенные. Я ухватилась".

Инициатива на местах сегодня важная составляющая. Вера в собственные силы - необходимое подспорье в работе всех ветвей власти. Экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование, спорт, культуру надо перевести на новые рельсы. Моногорода должны "отцепиться" от градообразующего локомотива.

Член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, сопредседатель регионального отделения ОНФ Татьяна Кусайко: "Есть, конечно, помощь государства, и эти программа "5 шагов благоустройства", она направлена на то, что будет создаваться комфортная среда для человека. Но комфортная среда не может быть создана где-то и кем-то. Это должно создаваться обществом. Поэтому привлечение общественности, конечно, имеет огромное значение".