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04.05.2017 13:20

Система бэби-боксов - "за" или "против" - сбор мнений. Аргументы экспертов Мурманской области

Любовь Дубова.

Система бэби-боксов. Кто "за", а кто "против"? Сбор мнений по всей стране. И в Мурманской области тоже. Дискуссионная площадка в "Клубе сторонников" "Единой России". За "круглым столом" - эксперты региональной сферы здравоохранения, социальной защиты. Тема спорная, неоднозначная. Бэби-боксы, в которых женщины анонимно оставляют новорожденных, используют в европейских странах. С 2011 года и в нескольких российских городах. Наши специалисты категорически против. В подобных боксах младенец в опасности. Идет прямое нарушение конвенции ООН о правах ребенка.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "На сегодняшний день в официальной медицине нет никакого препона в том, чтобы прийти, официально отказаться от ребенка. Например в органах опеки или медорганизации, и заберут ребенка. Я категорически против всего того, что опасно для любого человека, а уж для новорожденного тем более".
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