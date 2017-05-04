В Заполярье отрудники Росгвардии задержали разыскиваемого полицией гражданина

Утром 3 мая 2017 года наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Кольскому району, находясь на маршруте патрулирования, в районе пер. Островского обратил внимание на мужчину по приметам подходящего под описание разыскиваемого полицией 17-летнего местного жителя. Молодой человек был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии следствия, разыскиваемый гражданин тайно проник в одну из комнат в общежитии, расположенном на ул. Миронова, и похитил принадлежащее проживающему в ней гражданину 1997 года рождения имущество.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до полутора лет.



Управление Росгвардии по Мурманской области