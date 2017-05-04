Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища начал набор воспитанников

Прием в филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске (НВМУ) осуществляется на конкурсной основе. Заявления о приеме на обучение подают мальчики, годные по состоянию здоровья и имеющие соответствующее образование.

Кандидаты должны отвечать следующим требованиям:

быть годными по состоянию здоровья – то есть по результатам медицинского осмотра ребенок должен быть отнесен к I или II группам состояния здоровья;

иметь соответствующие классу поступления уровень образования и возраст – то есть успешно окончить 4-й, 5-й или 6-й класс общеобразовательной организации.

Личное дело кандидата направляется в Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербург (непосредственно или почтой по адресу: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 2-4, литер А) с 15 апреля до 1 июня. Сроки приема документов установлены приказом министра обороны Российской Федерации (от 21 июля 2014 года №515). Справки по тел. (812)233-49-47.

В связи с незавершенным строительством филиала НВМУ г. Мурманск, в этом году кандидатам на поступление в заявлении необходимо указать, в каком городе (Санкт-Петербург, Севастополь или Владивосток) предполагает данный кандидат проходить вступительные испытания.

В 2017 году набор в НВМУ г. Мурманск будет осуществляться в 5, 6 и 7 классы – по 80 человек в каждую параллель.

В 2018-м и в последующие годы набор кандидатов в филиал Нахимовского училища в Мурманске будет осуществляться только после 4-го класса – в 5 класс.

Список кандидатов на поступление в училище формируется приемной комиссией НВМУ г. Санкт-Петербург на основании представленных документов и утверждается приказом министра обороны Российской Федерации. Размещается для всеобщего доступа на сайте училища в середине июня.

Вступительные испытания проводятся с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге, Севастополе или Владивосток (по выбору кандидата). На сайте училища заранее размещается информация: расписание вступительных испытаний, конкретный день сдачи для каждого из кандидатов, наличие необходимых документов, форма одежда, список письменных принадлежностей.

Прием в училище осуществляется по результатам:

вступительных испытаний по русскому языку, математике и иностранному языку – собеседование;

определения психологической готовности кандидатов к обучению в училище – тестирование;

определения уровня физической готовности кандидатов для обучения в училище – сдача нормативов: бег на 60 м, подтягивание, бег на 1 км;

среднего балла табеля успеваемости за 4, 5 или 6 класс – в зависимости от возраста кандидата;

повышающих показателей – похвальный лист за 4, 5 или 6 класс, победы в очных предметных олимпиадах (уровень не ниже районного).

Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний составляет конкурсный рейтинговый список кандидатов в соответствии с набранными баллами.

Приказ министра обороны о зачислении размещается на официальном сайте Минобороны России и на официальном сайте училища в начале августа.

Подробная информация о поступлении в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища размещена на вкладке филиала. Здесь опубликованы нормативные документы, регламентирующие порядок приема в Нахимовское военно-морское училище, памятка для родителей кандидатов, правила приема в училище, перечень документов, необходимых для поступления, и документов, которые представляются после зачисления; образцы подаваемых документов и нормативы по физической подготовке для кандидатов, поступающих в 5-7-е классы НВМУ.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /