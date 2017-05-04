Рособрнадзор и ФИПИ призывают будущих участников ЕГЭ пользоваться надежной информацией при подготовке к экзаменам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) призывают будущих участников ЕГЭ, их родителей и педагогов при подготовке к экзаменам пользоваться только официальными источниками информации. Тренировочные ресурсы и пособия авторов, не имеющих отношения к Рособрнадзору и ФИПИ, не гарантируют наличия в них достоверной информации о том, какие задания могут встретиться выпускникам на ЕГЭ 2017 года.

Готовясь к экзаменам, стоит, прежде всего, обратить внимание на сайт Рособрнадзора (www.obrnadzor.gov.ru) и официальный информационный портал единого государственного экзамена (www.ege.edu.ru) – там в первую очередь публикуется информация о ЕГЭ, которая так или иначе может касаться интересов будущих участников. На этих ресурсах можно ознакомиться с порядком проведения экзаменов, расписанием, сроками выдачи результатов, найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Региональные органы управления образованием на своих информационных ресурсах также размещают информацию о проведении ЕГЭ и регламентирующие документы, учитывающие специфику региона.

Информация о содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и о том, какие задания могут встретиться на экзамене по конкретному предмету, содержится на сайте разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ – Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) (www.fipi.ru).

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями КИМ ЕГЭ по предметам этого года (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory). Они помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте и правильности записи ответа.

При ознакомлении с демоверсиями КИМ ЕГЭ 2017 года следует иметь в виду, что задания, включенные в них, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться на ЕГЭ. Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед экзаменом.

Также на сайте ФИПИ размещен Открытый банк заданий ЕГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege), который содержит более 40 тысяч заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам. Он поможет сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в выполнении типовых заданий.

Министерство образования и науки Мурманской области