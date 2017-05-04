Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.05.2017 17:30

В преддверии 9 мая в Мурманском филиале Почты России пройдет спецгашение «Путь к Победе»

4 мая в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение выходит марка, посвящённая северным (союзным) конвоям - специальным формированиям судов с грузами и кораблями охраны, созданным в годы Второй мировой войны союзниками СССР для доставки в советские северные порты вооружения, военной техники и других грузов, а также памятный штемпель одного дня гашения «Путь к Победе».

Мурманский филиал Почты России приглашает северян, филателистов и гостей Кольского края посетить почтовое отделение и поставить оттиск спецштемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих друзей, родных и близких.
Спецштемпель будет действовать весь день 4 мая. Погасить почтовую продукцию можно во время работы отделения 183038 по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82а.
.Информационная справка:
Спецгашение – уникальная процедура, придающая историческую ценность почтовым отправлениям. Оно проводится штемпелем, специально изготовленным к какому-либо событию. Штемпель выполняется на высоком художественном уровне и отличается от обычного календарного тем, что в его тексте указано название события, памятная дата, к которой он приурочен. Оттиск специальных почтовых штемпелей является украшением коллекции филателистов и памятным подаркам всем получателям почтовой корреспонденции.
Мурманский филиал – самый северный из филиалов Почты России. В его состав входят 3 почтамта – Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области расположено 151 отделение почтовой связи, 3 почтамта и 3 передвижных почтовых отделения. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.09
Евро = 62.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.