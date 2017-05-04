В преддверии 9 мая в Мурманском филиале Почты России пройдет спецгашение «Путь к Победе»

4 мая в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение выходит марка, посвящённая северным (союзным) конвоям - специальным формированиям судов с грузами и кораблями охраны, созданным в годы Второй мировой войны союзниками СССР для доставки в советские северные порты вооружения, военной техники и других грузов, а также памятный штемпель одного дня гашения «Путь к Победе».

Мурманский филиал Почты России приглашает северян, филателистов и гостей Кольского края посетить почтовое отделение и поставить оттиск спецштемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих друзей, родных и близких.

Спецштемпель будет действовать весь день 4 мая. Погасить почтовую продукцию можно во время работы отделения 183038 по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82а.

.Информационная справка:

Спецгашение – уникальная процедура, придающая историческую ценность почтовым отправлениям. Оно проводится штемпелем, специально изготовленным к какому-либо событию. Штемпель выполняется на высоком художественном уровне и отличается от обычного календарного тем, что в его тексте указано название события, памятная дата, к которой он приурочен. Оттиск специальных почтовых штемпелей является украшением коллекции филателистов и памятным подаркам всем получателям почтовой корреспонденции.

Мурманский филиал – самый северный из филиалов Почты России. В его состав входят 3 почтамта – Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области расположено 151 отделение почтовой связи, 3 почтамта и 3 передвижных почтовых отделения. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»по Мурманской области