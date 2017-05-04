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04.05.2017 11:45

Мурманский морской торговый порт вывел спецтехнику на улицы города

Так градообразующее предприятие откликнулось на просьбу руководства муниципалитета оказать помощь в уборке городских улиц от песка и грязи.
Более 20 тысяч тонн пескосоляной смеси было использовано дорожниками для борьбы с гололедом в зимний период. После освобождения улиц от снега и просыхания асфальтового покрытия уборка песка является первоочередной задачей городских хозяйственных служб.
Кроме того, приближается День Победы, когда в центре Мурманска состоятся военный парад и шествие к мемориалу «Защитникам Заполярья». Всенародный праздник город-герой Мурманск должен встречать чистым и в праздничном убранстве. Поэтому помощь портовиков пришлась кстати.
ПАО «ММТП» уже несколько лет эффективно использует для уборки территории порта современные вакуумные подметально-уборочные машины. Именно эту спецтехнику мурманчане теперь могут увидеть на улицах города.
Современная техника, которую иногда называют «вакуумным пылесосом», имеет объемный накопительный бункер для смета, а также большой резервуар с водой для полива. Машины позволяют быстро и качественно производить очистку дорожного полотна от мусора, песка и пыли.
Сырая и холодная погода не препятствует уборке городских магистралей. Напротив, технология уборки улиц предусматривает предварительное увлажнение асфальта.
Уборка улиц силами спецтехники ПАО «ММТП» стартовала 2 мая и продолжится весь период сезонных работ по благоустройству города.
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