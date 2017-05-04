Накануне Дня Победы жители ЗАТО Североморск увидят историческую реконструкцию боя за высоту

Накануне Дня Победы 8 мая в 12 часов в гарнизоне Сафоново возле музея ВВС Северного флота на территории гидроаэродрома начнётся историческая реконструкция боя времён Великой Отечественной войны в Заполярье.

В ней примут участие члены клуба военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и военнослужащие Северного флота, переодетые в военную форму советских воинов и их противников. Главным новшеством реконструкции станет высадка морского десанта в губе Грязная. Во время представления будут применяться холостые боеприпасы и средства имитации взрывов и дыма.

После реконструкции состоится акция «Знамя Победы». В ходе неё военнослужащие Северного флота развернут самую большую из ныне существующих копий Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом весной 1945 года, размером 42 на 25 метров. Произойдёт это на месте гидроаэродрома морской авиации Северного флота, который действовал в годы Великой Отечественной войны.

В ходе праздничных мероприятий будет работать выставка советского и немецкого обмундирования, вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны. Зрители увидят элементы полевых лагерей Красной армии и Вермахта. Также для посещения будет открыт музей ВВС Северного флота с ангаром летательных аппаратов, в разное время стоявших на вооружении морской авиации ВМФ. Спланирована работа полевой кухни, а также торговых палаток «Военторга».

Командование Северного флота приглашает всех жителей Мурманской области, имеющих право проезда на территорию ЗАТО Североморск, принять участие в праздничных мероприятиях в гарнизоне Сафоново. Выставки будут открыты с 10 часов. В целях предупреждения автомобильных заторов в посёлке Сафоново, рекомендовано воспользоваться услугами общественного транспорта.

Пресс-служба Северного флота