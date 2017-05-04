О решениях по итогам совещания о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России

Дмитрий Медведев провел совещание 21 апреля 2017 года в Мурманске. По итогам приняты следующие решения и даны поручения (резолюция от 21 апреля 2017 года № ДМ-П9-21пр):

1. Принять к сведению доклад Министра транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколова по данному вопросу.

2. Минтрансу России (М.Ю.Соколову) совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации продолжить работу по крупным проектам в области транспорта и дорожного хозяйства, осуществляемым на территории севера России, приняв за основу их реализацию на принципах государственно-частного партнерства, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - 10 августа 2017 г.

3. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову) и ОАО "РЖД" (О.В.Белозерову) представить в Правительство Российской Федерации предложения по механизмам завершения реализации к 2020 году проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", имея в виду его финансирование за счет внебюджетных средств с последующим возмещением инвестору из федерального бюджета в рамках концессионного соглашения.

Срок - 22 июня 2017 г.

4. Минтрансу России (М.Ю.Соколову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, дающих право осуществлять перевозки и хранение углеводородного сырья и угля исключительно с использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, предусмотрев переходные положения по вступлению в силу указанных изменений.

Срок - 1 июня 2017 г.

5. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову) проработать возможность распространения Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, получаемые указанными организациями по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1212, на перевозки, осуществляемые с использованием вертолетов. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - 24 августа 2017 г.

6. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минобороны России (С.К.Шойгу), ФСБ России (А.В.Бортникову) проработать вопрос использования объектов двойного назначения транспортной инфраструктуры севера России и при необходимости представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации согласованные предложения.

Срок - 20 июля 2017 г.

7. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минобороны России (С.К.Шойгу) проработать вопросы безопасности мореплавания в Арктическом регионе и внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект федерального закона.

Срок - 24 августа 2017 г.

8. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минтрансу России (М.Ю.Соколову) принять необходимые решения, предусматривающие возможность возложения функции заказчика услуги по ледокольной проводке судов на грузоотправителя и (или) владельца портовой инфраструктуры морского порта, используемой для погрузки/разгрузки судов, для обеспечения плавания которых необходима ледокольная проводка, с соответствующим отражением в налоговом учете, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - 25 мая 2017 г.

9. Минэнерго России (А.В.Новаку) совместно с Правительством Мурманской области доложить в Правительство Российской Федерации по вопросу о газификации Мурманской области с учетом позиции ПАО "Газпром".

Срок - 25 мая 2017 г.

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