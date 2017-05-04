У мемориала Защитникам Советского Заполярья состоялась торжественная церемония принятия Присяги

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги вновь принятыми работниками, приуроченная к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На верность государству и службе у мемориала Защитникам Советского Заполярья присягнули 10 судебных приставов, прошедшие испытательный срок.

В ходе торжественной церемонии судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов дали клятвенное обещание «при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава».

Главный судебный пристав Мурманской области Василий Ларин поздравил сотрудников со знаменательным событием и выразил надежду на то, что каждый из них будет достойно выполнять свои служебные обязанности, быть честным и справедливым, неукоснительно следовать букве Закона.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области