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04.05.2017 17:10

У мемориала Защитникам Советского Заполярья состоялась торжественная церемония принятия Присяги

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги вновь принятыми работниками, приуроченная к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На верность государству и службе у мемориала Защитникам Советского Заполярья присягнули 10 судебных приставов, прошедшие испытательный срок.
В ходе торжественной церемонии судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов дали клятвенное обещание «при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава».
Главный судебный пристав Мурманской области Василий Ларин поздравил сотрудников со знаменательным событием и выразил надежду на то, что каждый из них будет достойно выполнять свои служебные обязанности, быть честным и справедливым, неукоснительно следовать букве Закона.
 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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