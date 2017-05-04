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04.05.2017 16:50

По факту ДТП в Мурманске со служебным автомобилем полиции проводится проверка

3 мая 2017 года в Мурманске около 23:55 в районе дома 34а по ул. Карла Либкнехта водитель автомобиля «БМВ Х5» 1991 года рождения по предварительной информации неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для движения транспортных средств во встречном направлении, где допустил столкновение со служебным автомобилем отдельного батальона ППС УМВД России по г. Мурманску «УАЗ», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был обслужен амбулаторно, полицейский-водитель ОБ ППС, получивший травмы, также обслужен амбулаторно, двое сотрудников ОБ ППС госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Оба водителя на момент совершения ДТП были трезвыми, что подтвердило проведенное освидетельствование.

По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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