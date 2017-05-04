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04.05.2017 16:30

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся областной марафон педагогического опыта «Экологическое образование и воспитание детей: современные практики»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся областной марафон педагогического опыта «Экологическое образование и воспитание детей: современные практики» в рамках Года экологии в России.

В марафоне приняли участие 152 педагога из городов и поселков Мурманской области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги-организаторы общеобразовательных учреждений.
В течение трех дней в различных секциях участники марафона представили собственный опыт по формированию у детей экологического мышления и экологической культуры через различные виды занятий с использованием различных форм, методов и технологий обучения.
Педагоги также познакомились с информационными ресурсами по теме марафона на выставке «Экология – XXI век: воспитание и образование», а специалисты библиотеки презентовали новые собственные информационно-практические издания «Давайте беречь от невзгоды любой большой и доверчивый шар голубой» и «Мы – друзья твои, Земля!», провели консультации и рассказали об услугах библиотеки.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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