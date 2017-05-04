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04.05.2017 16:10

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя г. Мурманска, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины,обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как установлено в ходе следствия, 26 марта 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем марки "ВАЗ-21093", был остановлен сотрудником ОБДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области в районе дома №10 по улице Саши Ковалева в г.Мурманске. Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения северянин находился в нетрезвом состоянии, в связи с чем был отстранен от управления транспортным средством.
Примечательно, что ранее водитель подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако, должных выводов для себя не сделал и продолжил водить машину в пьяном виде.
За совершение данного преступления суд может применить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено прокурором в суд.
Ход рассмотрения дела находится на контроле прокуратуры округа.

Прокуратура Мурманской области
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