В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научили работать с тактильными развивающими панелями и провели мастер-класс по рисованию

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Королевские зайцы» для юных зрителей педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» провели мастер-класс по рисованию.

Ребята поработали с тактильными развивающими панелями, с помощью которых развиваются мышление, логика и моторика. На мастер-класс по изобразительному творчеству в технике «Акварель по воску» детям были предложены цветные восковые контуры сюжетных композиций из детских сказок. Ребята заполнили акварельными красками сюжетные зоны. Воск позволил удержать акварель в границах композиции, и дети сразу увидели результат своего творчества.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области