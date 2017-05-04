Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.05.2017 15:30

Прокуратура Первомайского округа г. Мурманска пресекла распространение наркотических средств посредством интернет-сайта

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска выявлен интернет ресурс, через который распространялось наркотическое вещество метамфетамин.

Посредством данного интернет-сайта возможна покупка наркотических средств в ряде городов Российской Федерации, в том числе в Мурманске.
Из комментариев, оставленных на сайте, следует, что данный интернет-магазин активно распространяет указанные наркотические вещества для их последующего употребления.
Страница опубликована в сети Интернет и открыта для свободного доступа неопределенного круга лиц.
На момент проверки указанный Интернет ресурс в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, не внесен.
В целях ограничения доступа к указанному сайту прокуратурой округа в Первомайский районный суд г. Мурманска направлено заявление о признании данной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.
Рассмотрение заявления находится на контроле прокуратуры округа.


Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.09
Евро = 62.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.