Прокуратура Первомайского округа г. Мурманска пресекла распространение наркотических средств посредством интернет-сайта

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска выявлен интернет ресурс, через который распространялось наркотическое вещество метамфетамин.

Посредством данного интернет-сайта возможна покупка наркотических средств в ряде городов Российской Федерации, в том числе в Мурманске.

Из комментариев, оставленных на сайте, следует, что данный интернет-магазин активно распространяет указанные наркотические вещества для их последующего употребления.

Страница опубликована в сети Интернет и открыта для свободного доступа неопределенного круга лиц.

На момент проверки указанный Интернет ресурс в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, не внесен.

В целях ограничения доступа к указанному сайту прокуратурой округа в Первомайский районный суд г. Мурманска направлено заявление о признании данной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Рассмотрение заявления находится на контроле прокуратуры округа.



Прокуратура Мурманской области