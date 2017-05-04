В Полярном прошел праздник классической музыки

В Детской школе искусств г. Полярный состоялся III Открытый конкурс « Пасхальные перезвоны». В этом году на популярный музыкальный форум приехали 53 музыканта из 19 творческих коллективов и солистов из Полярного, Снежногорска, Гаджиево, Мончегорска и Никеля.

В исполнении участников конкурса прозвучали музыкальные произведения: Эдварда Грига, Цезаря Кюи, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Петра Чайковского и других композиторов.

В номинации «Инструментальные ансамбли» обладателем гран-при конкурса стали скрипачка Надежда Ефремова и пианистка Людмила Тареева из Детской школы искусств г. Гаджиево.

Диплом за I место вручен виолончелистке Татьяне Ивановой и пианистке Ирина Самылова из Детской школы искусств г. Гаджиево, диплом за II место - камерному ансамблю «Камертон» из Детской музыкальной школы г. Снежногорск, диплом за III место - инструментальному трио «Кантабиле» из Детской музыкальной школы № 1 п. Никель и вокально-инструментальному ансамблю «ЭЛМИ» из Детской музыкальной школы г. Мончегорск.

В номинации «Вокальные ансамбли» дипломом за I место награжден вокальный ансамбль «Мелодия» из Детской школы искусств г. Полярный, дипломом за II место - вокальный ансамбль «Созвучие» из Детской музыкальной школы г. Мончегорск и дипломом за III место - вокальный ансамбль «Вдохновение» из Детской музыкальной школы г. Снежногорск.

В номинации «Фортепианные дуэты» дипломами за II место были удостоены воспитанницы Детской школы искусств г. Полярный - Галина Антуфьева и Ирина Щукина, дипломами за III место - Елена Андреева и Елена Кузьмина из Детской музыкальной школы г. Мончегорск.

Обладателем гран-при конкурса в номинации «Солисты-вокалисты» стала Татьяна Пересада, ученица Детской музыкальной школы № 1 п. Никель.

Дипломы за I и II места вручены Елене Деминой и Анастасии Максимовой - воспитанницам Детской школы искусств г. Полярный, диплом за III место - Юлии Олейник из Детской музыкальной школы г. Снежногорск.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области