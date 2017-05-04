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04.05.2017 14:50

Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «То, что я должен сказать», посвященный творчеству Александра Вертинского

6 мая в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт «То, что я должен сказать», посвященный творчеству Александра Вертинского.

В исполнении ансамбля «Легкие люди» прозвучат произведения Карлоса Гарделя, Фрица Крейслера и Дмитрия Шостаковича.
Исполнители: Екатерина Ефремова (голос), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Владимир Переверзев (контрабас).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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