Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «То, что я должен сказать», посвященный творчеству Александра Вертинского

6 мая в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт «То, что я должен сказать», посвященный творчеству Александра Вертинского.

В исполнении ансамбля «Легкие люди» прозвучат произведения Карлоса Гарделя, Фрица Крейслера и Дмитрия Шостаковича.

Исполнители: Екатерина Ефремова (голос), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Владимир Переверзев (контрабас).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области