В Мурманске в отношении 77-летнего жителя возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о происшествии

19 апреля текущего года в полицию поступило сообщение от оператора аварийной службы газа. Сотрудник службы сообщил полицейским о поступившем звонке от мужчины, угрожавшего взорвать дом по проспекту Кирова, если не будет выполнено его условие – должна приехать скорая медицинская помощь и принять у него заявление о признании недееспособной его супруги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с коллегами из МЧС России по Мурманской области спустя непродолжительное время была установлена личность звонившего и место его жительства. Им оказался 77-летний житель Мурманска. Мужчину опросили, он признался в содеянном.

В отношении жителя Мурманска дознавателем октябрьского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ход расследования находится под надзором прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области