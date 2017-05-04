В Мурманском областном краеведческом музее состоится семинар-презентация издания «Дневник войны» Максима Ивановича Старостина на норвежском языке

6 мая в 16.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90,1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения) состоится семинар-презентация издания «Дневник войны» Максима Ивановича Старостина на норвежском языке.

В 2014 году в свет вышла удивительная книга «Дневник войны» Максима Ивановича Старостина - первого секретаря Мурманского обкома ВКП (б), члена Военных советов 14-й армии и Северного флота, ключевой фигуры в обороне Заполярья. В своей книге он рассказывает о событиях военного времени и жизни населения в условиях войны. События, описываемые в дневнике, - это страницы общей истории в жизни Советского Заполярья и Восточного Финнмарка. Борьба за освобождение в суровых северных условиях, исторические события и персонажи, - все это интересно и близко сердцу многим людям по обе стороны общей границы Норвегии и России.

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с Арктическим университетом Норвегии в г.Тромсё, Институтом всеобщей истории РАН, а также Мурманским областным краеведческим музеем инициировало проект, результатом которого стало издание «Дневника войны» на норвежском языке.

В конференции примут участие профессор Алексей Киселев, руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН Алексей Комаров, Ирина Хмелевская– внучка Максима Старостина, Владимир Семенов – писатель, благодаря которому смог появиться «Дневник войны» на русском языке, Белоусов С.Н. - внук Александра Кольцова, руководителя военного Мурманска, а также гости из Норвегии: Йенс Петтер Нильсен – профессор института истории и религиоведения Норвежского Арктического университета в г. Тромсё, Стейнар Гил и Марит Бьеркенг – переводчики книги на норвежский язык, Элисабет Йохансен, руководитель норвежского издательства Orkana.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области