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04.05.2017 12:50

Продолжается культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 8 апреля по 3 июня проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В канун 79-летия Мурманской области областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарит концерты жителям города Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В праздничных концертах примут участие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
6 мая в 15.00 в Доме культуры «Первомайский» города Мурманска (г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а) свое творчество зрителям концерта подарит клуб авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и коллективы Дома культуры «Первомайский».
Финалом акции станет концерт, посвященный дню рождения области. Он состоится 3 июня 2017 года в поселке Териберка.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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