В следственном управлении на базе отдела криминалистики в рамках спецкурса «Введение в профессию. Следственное дело» прошло очередное учебно-практическое занятие с кадетами 11 «А» класса МБОУ Лицей №2 г. Мурманска.

Целью учебного занятия была отработка тактики проведения опознания лица по голосу и речи путем деловой игры. В соответствии со следственной ситуацией, смоделированной сотрудниками отдела криминалистики, между кадетами были распределены роли старшего следователя, следователя, следователя-криминалиста, специалиста-фоноскописта, статистов и обвиняемого. Руководитель отдела криминалистики Амбарцумян Евгений Георгиевич и его заместитель Власов Александр Викторович также взяли на себя роли участников уголовного судопроизводства: адвоката и основного свидетеля (опознающего) соответственно.

Разработанный сюжет игры был направлен не только на формирование у кадетов навыков правильного производства следственного действия, но и на приобретение практики вербализации (словесного описания) действий, примет и особенностей опознаваемого лица. По окончании игры были дополнительно обсуждены основные признаки человеческого голоса как акустические (бас, баритон, тембр), так и лексико-фонетические (акцент, диалектизмы, дефекты речи и т.д.).

Следственное управление надеется, что полученные в ходе практических занятий знания пригодятся ребятам в освоении будущей профессии следователя.

СУ СК РФ по Мурманской области