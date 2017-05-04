Сегодня губернатор Марина Ковтун примет участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун примет участие в совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Заседание под руководством президента Владимира Путина состоится в Кремле.

На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и главы регионов.



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