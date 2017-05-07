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07.05.2017 09:30

7 мая – День радио

Уважаемые работники связи, радиовещания и телевидения, ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем радио!

Более 120 лет назад русский ученый Александр Попов в этот день впервые продемонстрировал работу радиоприемника, положив начало новой информационной эре. Бурное развитие радиотехники в последующие годы превратило радио из чуда техники в надежное средство связи и передачи информации, оно стало неотъемлемой и привычной частью нашей повседневной жизни: без радиосвязи было бы невозможно освоение Арктики, в том числе и Кольского полуострова, работа и служба в море, реализация самых сложных планов и проектов.
В любом самом дальнем уголке земли радио – оперативный и доступный источник информации. Позднее появилось телевидение, а сегодня наша жизнь немыслима без Интернета и мобильных телефонов. Все современные беспроводные технологии – «потомки» радио.
Множество профессий появились благодаря радио. Ученые, инженеры, технические работники – вы всегда на острие технического прогресса, в вашем деле требуются глубокие знаниями, аналитический ум и острая интуиция.
Профессия журналиста радио и телевидения находится на стыке сложной техники и творчества. Мобильность и гибкость восприятия, точность и скрупулезность анализа событий, особое видение телевизионной «картинки» требуются от вас в каждодневной работе.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, надежной работы техники, творческих озарений, информационных удач, верных слушателей и зрителей, счастья и добра вашим семьям!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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