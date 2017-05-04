В областной научной библиотеке состоялась очередная лекция из цикла публичных чтений отделения Российского исторического общества в городе Мурманске

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась очередная лекция из цикла публичных чтений отделения Российского исторического общества в городе Мурманске.

Перед слушателями лектория выступил главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев. Тема его лекции – «Революция и Печенгский кризис 1918-1920 гг.».

Дмитрий Анатольевич осветил историю становления государственной границы России на Севере и получения Финляндией статуса независимого государства, рассмотрел вопросы территориальных притязаний Финляндии на Кольский полуостров и рассказал об одном из малоизвестных событий 1918 года – вторжении вооруженного отряда белофиннов на Мурман, их походе на Печенгу, а также о влиянии этого события на ход дальнейшей истории российско-финляндского приграничья.

В завершение встречи Дмитрий Ермолаев ответил на вопросы слушателей.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области