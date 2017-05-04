Юные мурманчане встретились с финскими музыкантами

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц» состоялась творческая встреча с финскими музыкантами – участниками проекта «Peggy Lee Tribute».

Финские музыканты - гитарист, клавишник и вокалистка рассказали ученикам мурманской гимназии №8 о классическом джазе, который играют сами, показали вариации на заданные инструментальные темы и вместе с ребятами исполнили джазовые композиции. Получился маленький музыкальный праздник, где все понимали друг друга даже без перевода, хотя переводчик был. Татьяна Яшинькина, сотрудник Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, эмоционально переводила на русский язык все происходящее в зале.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области