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04.05.2017 10:50

Юные мурманчане встретились с финскими музыкантами

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц» состоялась творческая встреча с финскими музыкантами – участниками проекта «Peggy Lee Tribute».

Финские музыканты - гитарист, клавишник и вокалистка рассказали ученикам мурманской гимназии №8 о классическом джазе, который играют сами, показали вариации на заданные инструментальные темы и вместе с ребятами исполнили джазовые композиции. Получился маленький музыкальный праздник, где все понимали друг друга даже без перевода, хотя переводчик был. Татьяна Яшинькина, сотрудник Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, эмоционально переводила на русский язык все происходящее в зале.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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