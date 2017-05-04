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04.05.2017 09:50

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 мая.


ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ;

09.00 – 15.00 пр. Тарана, 2, 4
ул. Буркова,  13, 15, 17, 17а, 19а, 19/2, 21, 23, 25
ул. Полярной Правды, 2, 2а
ул. Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11
 
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Инженерная, 6,8
 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Кошевого, 12 (корп.2), 14 (корп.2)
ул. Челюскинцев, 21б, 21в, 25, 35, 37
ул. Карла Либкхнета, 12, 14, 18, 22.
 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Прибрежная, 60, 62, 65, 66.
 
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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