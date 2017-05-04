В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 мая.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ;

09.00 – 15.00 пр. Тарана, 2, 4

ул. Буркова, 13, 15, 17, 17а, 19а, 19/2, 21, 23, 25

ул. Полярной Правды, 2, 2а

ул. Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Инженерная, 6,8



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Кошевого, 12 (корп.2), 14 (корп.2)

ул. Челюскинцев, 21б, 21в, 25, 35, 37

ул. Карла Либкхнета, 12, 14, 18, 22.



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Прибрежная, 60, 62, 65, 66.



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска