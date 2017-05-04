В Териберке состоялся профилактический рейд сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам

На минувших праздничных днях в Териберке состоялся крупный профилактический рейд сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам.

В ходе проверки было выявлено несколько десятков нарушений. Большая часть из них — на счет гостей Заполярья. Как показала практика, не все судоводители имели соответствующие разрешения на выход в море, тем не менее, не смотря на запреты, захотели рискнуть жизнью. Таких авантюристов и останавливали инспекторы «водных дорог».

Главное управление МЧС России по Мурманской области