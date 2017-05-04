Филиал легендарного Нахимовского училища примет первых курсантов уже в сентябре

Анастасия Ярославская.

В Североморске и Мурманске в эти дни нон-стопом встречи с родителями тех, кто мечтает поступить в Нахимовское. Филиал легендарного училища примет первых курсантов уже в сентябре. Сейчас идет набор. Пяти-, шести- и семиклассников ждут комфортные условия. Заявляют - лучший преподавательский состав - 36 учителей, дальше - больше. К 21-му году на 560 учеников - 112 человек высоко-квалифицированного персонала. Пока же стройка без лишнего шума, ударными темпами выходит на финишную прямую. Сдача первой очереди - 20 августа. На встрече с родителями без прикрас. Стать первыми - и просто, и сложно - одновременно. Есть проблема - автономный прием по техническим причинам именно в Мурманске - не раньше следующего года.

Ведущий инспектор группы инспекторов военного комиссариата Мурманской области Алексей Максимчук: "В трех местах можно пройти - как в Санкт-Петербурге, так можно будет и на базе Севастопольского Нахимовского училища, так можно будет и на базе Владивостокского".