Законодательные акты и юридические документы. В Мурманской области выпустили аудиодиски для слабовидящих людей

Cветлана Деменева.

В Мурманской области выпустили аудиодиски специально для слабовидящих людей. Первую пробную партию получили в Североморском обществе слепых. Подарок председателю организации вручил депутат регионального Парламента Юрий Шадрин. Материал, который на дисках, собирали общественники, специалисты Минсоцразвития. Свой вклад внесли региональные омбудсмены.Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган и уполномоченный по правам человека Александр Пактрикеев. Носители содержат всю полезную информацию для людей с нарушениями зрения - законодательные акты и юридические документы.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Мы до начала, в процессе и по выпуску, все это зачитывали, прочитывали, анализировали. И участниками были те, для кого это в конечном итоге предназначается".