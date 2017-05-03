В Заполярье проходят репетиции парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Артем Дашевский.

Утром в Североморске, прямо сейчас в Мурманске - репетиции парада. В эти минуты военнослужащие и колонны с техникой проходят по главному проспекту.

По-военному точно, в 20 часов расчеты приступили к отработке элементов предстоящего парада. Марш - по главному проспекту Кольского Заполярья. В первой репетиции принимает участие и военная техника. В механизированной колонне и ретро-автомобили, и современные образцы вооружения, которые надежно защищают северные рубежи страны.

На приморской площади в Североморске построение рано утром. Парадный шаг чеканят военнослужащие соединений и частей Северного флота. Это первая большая объединенная репетиция.

Заместитель командующего Северным флотом по сухопутным и береговым войскам, генерал-майор Дмитрий Краев: "Отрабатываем по элементам, начиная от выдвижения знаменной группы на исходное место для построения. После этого приветствие. И ответ на приветствие отрабатываем, это второй элемент. Третий элемент отрабатываем - троекратное, протяжное "Ура", и перекатное "Ура".

Условия почти экстремальные. Шквалистый ветер, зарядами снег с дождем. Маршировать приходится по лужам. За всем этим наблюдает только один зритель: "У меня дед погиб на войне и прадед, и для меня этот как патриотизм. Праздник такой. - Девятого здесь будете? - Да!"

Барабанную дробь синхронно отбивают североморские кадеты. Впервые в этом году в парадном расчете пройдут юнармейцы.

В Мурманске зрителей ненастная погода все же не испугала. Но, будем надеяться, что больше повезет в праздник. Хочу отметить, что в День Великой Победы с 05:50 утра на телеканале России стартует "Большая вахта памяти". 100 камер будут транслировать в прямом эфире главный парад страны на Красной Площади. Тысячи корреспондентов освещать праздничные мероприятия в России и за рубежом. Но а о всех главных событиях в Заполярье мы расскажем в нашем специальном праздничном выпуске, 9 мая, в 20 часов 40 минут. Не пропустите.







