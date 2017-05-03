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03.05.2017 18:53

В преддверии празднования Дня Победы в Первомайском округе заполярной столицы прошла традиционная акция чествования ветеранов Великой Отечественной войны

Алексей Котович.

В преддверии празднования Дня Победы в Первомайском округе заполярной столицы прошла традиционная акция чествования ветеранов Великой Отечественной войны. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы Первомайского Дома культуры - взрослые, детские, молодежные. Звучат поздравления и пожелания - здоровья и мирного неба над головой.
Управляющий директор торгово-развлекательного центра Елена Чухиль: "С 2011 года мы вместе с администрацией Первомайского округа города Мурманска организовываем праздничное мероприятие по поздравлению ветеранов. Для нас нас большая честь - организовывать данное мероприятие, и это наш минимальный вклад - что мы можем сделать для наших ветеранов".
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Самое главное - это непосредственно чествование, встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше - посмотреть в глаза этих мурманчан, которые молодыми защитили нашу Родину дорогого стоит".
Заместитель начальника Управления Первомайского округа г. Мурманска Евгений Филиппов: "Это не единичная акция - у нас на этой неделе запланированы еще акции. В ДК Первомайском будет концерт для тружеников тыла".
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