Алексей Котович.

В преддверие празднования Дня Победы в Первомайском округе заполярной столицы прошла традиционная акция чествования ветеранов Великой отечественной войны. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы Первомайского Дома культуры - взрослые, детские, молодежные. Звучат поздравления и пожелания - здоровья и мирного неба над головой.

Управляющий директор торгово-развлекательного центра Елена Чухиль: "С 2011 года мы вместе с администрацией Первомайского округа города Мурманска организовываем праздничное мероприятие по поздравлению ветеранов. Для нас нас большая честь - организовывать данное мероприятие, и это наш минимальный вклад - что мы можем сделать для наших ветеранов".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Самое главное - это непосредственно чествование, встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше - посмотреть в глаза этих мурманчан, которые молодыми защитили нашу Родину дорогого стоит".

Заместитель начальника Управления Первомайского округа г. Мурманска Евгений Филиппов: "Это не единичная акция - у нас на этой неделе запланированы еще акции. В ДК Первомайском будет концерт для тружеников тыла".





