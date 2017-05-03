ЧП в Удмуртии. Среди детей, пострадавших от отравления, мурманчан нет

Владимир Волков.

Напомним, 90 юных знатоков со всей страны, участников так и не состоявшегося турнира "Что? Где Когда?", отравились в Ижевске. Как сообщалось ранее, инцидент произошел в оздоровительном лагере "Дружба" в ночь на 2 мая. В первые часы в инфекционную больницу доставили 56 детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Директор МОЦДО "Лапландия" Сергей Кулаков: "Наш Роман, который тоже был отправлен в больницу, оказалось, что у него никакого отравления нет. Врачи поставили легкую ротавирусную инфекцию. Он уже отпущен, и сегодня команда с сопровождающими выезжает в 16:40 из Ижевска в Москву и 6 числа они уже будут в Мурманске".





