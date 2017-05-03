Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.05.2017 19:30

ЧП в Удмуртии. Среди детей, пострадавших от отравления, мурманчан нет

Владимир Волков.

Напомним, 90 юных знатоков со всей страны, участников так и не состоявшегося турнира "Что? Где Когда?", отравились в Ижевске. Как сообщалось ранее, инцидент произошел в оздоровительном лагере "Дружба" в ночь на 2 мая. В первые часы в инфекционную больницу доставили 56 детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Директор МОЦДО "Лапландия" Сергей Кулаков: "Наш Роман, который тоже был отправлен в больницу, оказалось, что у него никакого отравления нет. Врачи поставили легкую ротавирусную инфекцию. Он уже отпущен, и сегодня команда с сопровождающими выезжает в 16:40 из Ижевска в Москву и 6 числа они уже будут в Мурманске".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.95
Евро = 62.15
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.