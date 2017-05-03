В Первомайском суде Мурманска огласили приговор по делу о крушении буровой платформы "Кольская"

Владимир Волков.

Во вторник началось оглашение приговора по делу о крушении буровой платформы "Кольская". Предполагалось, что процедура займет несколько дней, тем не менее, как нам сообщили в Первомайском районом суде сегодня, уже под вечер судья вынес решение. Вердикт - оба подсудимых признаны виновными по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.





